دويتشه بان الألمانية تعرض أنظمة عمل مرنة على سائقي القطارات

قال مارتن سايلر مسئول الموارد البشرية في شركة "دويتشه بان" الألمانية للسكك الحديدية، اليوم الجمعة، إن الشركة اقترحت على سائقي القطارات أنظمة عمل مرنة، وسط خلاف على الأجور مع نقابة سائقي القطارات الألمان.

ونقلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" عن سايلر قوله: "نعتزم التفاوض على اختيارات إضافية لنوبات العمل، وسيكون بمقدور السائقين بعد ذلك العمل 35 ساعة فقط بدلا من 38 أو 40 ساعة. وسيتاح الاختيار للجميع".

وأوضح سايلر أن من يختارون أسبوع عمل أقصر سيتعين عليهم قبول استقطاعات من العلاوات التي تمت الموافقة عليها خلال المفاوضات الجماعية، وقال: "هذا هو الواقع بالفعل، عندما يختار العاملون إجازات إضافية".

وتم تقديم العرض بالفعل إلى نقابة سائقي القطارات الألمان مع الإشارة إلى أن "دويتشه بان" مستعدة للمرة الأولى للحديث مع النقابة بشأن أحد مطالبها الرئيسية. ويدعو كلاوس فسيلسكي نقيب سائقي القطارات الألمان إلى خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 35 ساعة بدلا من 38 ساعة، وبأجر كامل.