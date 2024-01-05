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بعد غياب صلاح.. ليفربول يتلقى صدمة جديدة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 5 يناير 2024 - 5:30 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يناير 2024 - 5:30 م

تلقى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، صدمة جديدة بغياب لاعب الفريق الأول المجري دومينيك سوبوسلاي، مباراتين على الأقل.

وكان سوبوسلاي قد تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال لقاء فريقه مع ضيفه نيوكاسل، ضمن فعاليات البريميرليج الإثنين الماضي.

وبحسب التقارير الواردة من الريدز، فإن كلوب استهدف وضع المجري لتعويض غياب الدولي المصري محمد صلاح، الذي يستعد لقيادة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال كلوب في تصريحات صحفية اليوم: «أستطيع أن أؤكد أنها ليست إصابة محتملة، إنها إصابة حقيقية، في العضلات، وأوتار الركبة. لكن يتعين الآن علينا متابعة الأمر».

وأضاف كلوب في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: دومينيك إيجابي للغاية، ولا يعاني من الكثير من الألم ولكن علينا أن ننتظر قليلا.

واختتم حديثه مدرب ليفربول: «لدينا خيارات هجومية متنوعة ويمكنها جميعا اللعب في مركز الجناح بطريقة مختلفة، لا يمكن لأي شخص آخر أن يلعب مثل محمد، هذا غير ممكن، ينبغي علينا فقط استغلال ما يمتلكه لاعبونا من مهارات».


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