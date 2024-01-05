وزير التنمية الفلسطيني: شمال ومدينة غزة لم تصلها مساعدات غذائية منذ 40 يوما

ناشد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور أحمد المجدلاني، المجتمع الدولي، ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لفتح مسار آمن لإدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين المحاصرين بشمال ومدينة غزة.



وقال خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إن قرابة 300 ألف مواطن في مدينة غزة وشمال القطاع «لم تصلهم أية مساعدات غذائية أو خدمات طبية منذ أكثر من 40 يوما بالتزامن مع انتهاء فترة الهدنة»، سوى بالكاد 3 شاحنات منذ نحو 10 أيام.



وأضاف أن 99% من المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة «تحت خط الفقر» وفي حاجة ماسة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الاجتماعية، فيما كان 63% من السكان يعانون بالفعل من حالة انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع الحرب.



وكشف عن ارتفاع تعداد سكان محافظة رفح إلى 1.2 مليون؛ نتيجة عمليات النزوح المتواصلة من الشمال، موضحا أن أعداد النازحين بلغت مليون مواطن مقارنة بـ 200 ألف من السكان الأصليين بالمحافظة.



وأشار إلى انعكاس ذلك على تفاقم أزمة توفير مراكز الإيواء بما في ذلك تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية اليومية والخدمات الصحية التي باتت صعبة للغاية في ظل انهيار القطاع الصحي.