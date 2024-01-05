ميرسك: تحويل السفن من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح في المستقبل

ذكرت شركة "ميرسك" الدنماركية للنقل البحري أنه تقرر تحويل مسار جميع السفن، المقرر أن تعبر البحر الأحمر/خليج عدن، صوب الجنوب حول "رأس الرجاء الصالح" في المستقبل.



ويأتي القرار في أعقاب إعلان صدر في الثاني من يناير، بأنها ستوقف جميع السفن، في ضوء الحادث الأخير، الذي تعرضت له السفينة "ميرسك هانجتشو" وتطورات مستمرة في المنطقة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.



وقالت الشركة إن "الوضع يتطور باستمرار ومازال مضطربا بشكل كبير، وجميع المعلومات الاستخباراتية المتاحة، تؤكد أن الخطر الأمني مازال عند مستوى متصاعد بشكل كبير.



وأضافت الشركة "أبلغوا العملاء للاستعداد لاستمرار التعقيدات في المنطقة وحدوث اضطراب كبير في الشبكة العالمية".



وتتجنب 18 شركة تقدم خدمات لوجستية مسارها عبر البحر الأحمر في أعقاب عدة هجمات على السفن التجارية، وفقا للمنظمة البحرية الدولية.



جاء ذلك على خلفية هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.



وفي 18 ديسمبر الماضي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.



وأصدرت حكومات الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا، أول أمس الأربعاء بيانا مشتركا حذرت فيه الحوثيين من شن مزيد من الهجمات في البحر الأحمر.



ورفضت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن أمس الخميس، البيان.