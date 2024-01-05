فنون جميلة حلوان تشهد ختام مسابقة جائزة نوار للرسم في دورتها الخامسة

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، افتتاح معرض "جائزة نوار للرسم"، وذلك في ختام الدورة الخامسة لمسابقة جائزة نوار للرسم بكلية الفنون الجميلة تحت شعار "القاهرة ذاكرة المكان".

وعلى هامش ذلك، تم افتتاح معرض لتلامذة الدكتور نوار ومنهم الدكتور السيد قنديل، الدكتور حمدى أبو المعاطى، الدكتور صلاح المليجى، الدكتور محمد رشدي المنيرى، الدكتورة رانية الحصرى، الدكتور عبد العزيز الجندى، الدكتور سيف الاسلام صقر، الدكتور علاء سعد، الدكتور محسن عبد الفتاح علام، الدكتور أشرف عبد الفتاح.

وأقيمت الفعاليات تحت إشراف الدكتور الدكتور عمرو سامى عميد الكلية، الدكتورة فاطمة عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقوميسير الدورة الخامسة للمعرض، الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون، الدكتور أحمد حسنى وكيل الكلية للدراسات العليا وبحضور لفيف من رواد الفن ورؤساء الأقسام بالكلية.

وخلال كلمته أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على أن جامعة ترحب وتستعد باستضافة جائزة نوار للرسم كل عام لانه اهم رواد الفن في مصر.

وأكد قنديل أهمية هذه المسابقة في إحياء الفن والثقافة والتأكيد على فن الرسم لإثراء المواهب التشكيلية وتطويرها وتنميتها للطلاب، مشيراً إلى أن عملية بناء الإنسان المصري مهمة كبيرة.

وأشار إلى أن موضوع المسابقة يتيح الفرصة لكافة الفنانين والمنتمين للفن الاشتراك، مؤكداً ضرورة استغلال الوقت وخوض مثل هذه المسابقات التي تعكس الحس الجمالي والفني للطلاب وكذلك المواهب المتعددة في فن الرسم.

كما أضاف أن تلك المسابقة متزامنة مع رؤية مصر 2030 وهي أجندة وطنية تعكس الخطة الاستراتيجية للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات منها المعرفة والابتكار والبحث العلمي وهي ركائز أساسية للتنمية والتحفيز والابتكار ونشر ثقافة ودعم البحث العلمي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد نوار الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة إن كلية الفنون الجميلة لها تأثير على المستوى المصري والعربي وتخرج منها فنانين متميزين.

كما أوضح الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة أن هدف المسابقة هو تعميق دور فن الرسم كبناء أساسي في العمل الفني، والتنافس لإبراز المستوى الإبداعي وبث دماء جديدة فنية من خلال المسابقة، واكتشاف المواهب ولتكون الأفكار على مستوى العمل الفني.

وأوضحت الدكتورة فاطمة عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقوميسير الدورة الخامسة للمعرض، ان المسابقة هذا العام بدأت تدشينها في شهر مايو الماضى وشارك فيها ٤٤ فنان وتم تقديم ٥٣ عمل فني في إطار فن الرسم.

كما انطلقت ورش فنية كان هدفها الارتقاء بالمنتج الفني الذي يقدمه الفنانين من خلال توجيههم والإشراف عليهم وتقديم ورش حية لكيفية صياغة العمل الفني فى إطار موضوع المسابقة.

حيث انطلقت المسابقة من قبل فى جامعة (المنصورة والاسكندرية والاقصر واسيوط) وهذه هى الدورة الخامسة وتعد الاهم لانها تقام فى كلية الفنون الجميلة الكلية الام.

فاز بالمركز الأول الطالب ميشيل سمير رزق الله بالمستوى الثاني جرافيك وقيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه، بينما حصل على المركز الثانى الطالبة منه الله عصمت محمد بالمستوى الثانى تصوير وقيمتها ٧ آلاف جنيه، والمركز الثالث الطالبة حبيبة عادل علي بالفرقة الثالثة تصوير وقيمتها ٥ الاف جنيه.

كما تم إعلان الحاصلين على جوائز تشجيعية بقيمة ٢٠٠٠ جنيه وهم الطالبة اسراء محمد محمود بالفرقة الرابعة تصوير، الطالبة فرح محسن محمد بالفرقه الثالثه تصوير، والطالبة منة الله طارق بالفرقة الثالثة تصوير، والطالبة ندى عمرو عبد المنعم بالفرقه الثالثه تصوير، والطالب يوسف فريد سيد بالفرقه الثالثه تصوير.