وكيل صحة البحيرة يتابع مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن خلال الاحتفالات الدينية والوطنية

تفقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، في زيارة مفاجئة مستشفى إيتاي البارود المركزي؛ لمتابعة سير العمل به، والاطمئنان على تواجد الفريق الطبي على رأس العمل والوقوف على جاهزية واستعدادات المستشفيات للعمل، ومتابعة مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن خلال الاحتفالات الدينية والوطنية.



وتفقد عبد الجواد، أقسام العمل المختلفة، بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما استمع لأراء المواطنين المتواجدين مع ذويهم عن مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة بالاستقبال والطوارئ، موجها بتنظيم الدخول للعيادات منعا لازدحام الجمهور للتسهيل على المواطنين.

فيما تفقد العناية المركزة تمهيدا لرفع كفاءتها وعمل خطة بديله لأسرة الرعاية بالمستشفى، مستفسرا عن نسبة الإشغال بالعناية.

وجاء المرور في حضور الدكتور وليد أبو غنيمة مدير المستشفى، ونواب المدير والفريق الطبي والإداري المعاون.