6 شهداء وعدة إصابات في قصف للاحتلال على خان يونس ودير البلح

استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي دير البلح وخان يونس، في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن الاحتلال استهدف منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

كما استهدف الاحتلال منزلا بجوار مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، منهم أحد مرافقي المرضى في مستشفى الأمل التابع للجمعية، إضافة للتسبب بأضرار مادية في عدد من مرافق المستشفى.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,717 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,856 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.