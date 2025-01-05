أظهرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالصين، في أحدث بيانات لها اليوم، نموا سريعا في أعمال الإنتاج لصناعة المعلومات الإلكترونية خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024.

وأوضحت الوزارة، أن حجم إنتاج الهواتف النقالة في البلاد سجل 1.504 مليار هاتف بزيادة 8.9% على أساس سنوي، بينها 1.117 مليار هاتف ذكي بزيادة 9.3 في المائة على أساس سنوي.

وأضافت أن الفترة نفسها شهدت نموا في القيمة المضافة للناتج الصناعي للشركات الكبرى في صناعة تصنيع المعلومات الإلكترونية بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي، حيث حققت الشركات الكبرى في القطاع إجمالي أرباح بحوالي 565.3 مليار يوان (حوالي 79.62 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 2.9 في المائة على أساس سنوي.

وسجلت صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الصين أعمالا جيدة، حيث حققت أعمال البرمجيات إجمالي أرباح بـ1482.2 مليار يوان بزيادة 9.2 في المائة على أساس سنوي.