تسليم 33 شهادة مطابقة المرافق للمستحقين بمدينة طور سيناء

قدم علي حمادة رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، شهادات مطابقة المرافق "نموذج 10" للمواطنين الذين أنهوا الإجراءات الخاصة بالتراخيص.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى تسليم 33 شهادة مطابقة المرافق للمستحقين، بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، بالتنسيق بين الوحدة المحلية والهيئة الهندسية "إدارة التراخيص".

ووجه الشكر على حسن تعاون إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية؛ مما ساهم في سرعة الانتهاء من إجراءات استخراج الشهادات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بضرورة تسهيل إجراءات إنهاء شهادات مطابقة المرافق.

وأكد رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أن الوحدة المحلية تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين من أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأصحاب الأوضاع القانونية السليمة الذين يريدون توصيل المرافق للعقارات الخاصة بهم، خاصة أن الحصول على شهادة مطابقة تعد شرطا أساسيا للسماح للمواطنين بإدخال المرافق.

وأشار إلى أنه للحصول على شهادة المطابقة لابد أن يتقدم المواطن بطلب توصيل المرافق بالمركز التكنولوجي لفحص الملف، ويجري تسجيل الطلب عقب فحص الملف، وإصدار خطاب البنك بسداد الرسوم في بنك CIB، ويجري تحصيل الرسوم من قبل المركز التكنولوجي، ثم تقوم إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية بفحص ومراجعة الملف، ثم المعاينة تمهيدًا لاعتماد الطلب وإصدار الشهادة أو الرفض، وإخطار المواطن بنتيجة الطلب بشكل رسمي.

وأوضح أن الوحدة المحلية مستمرة في تلقي طلبات تقنين الأوضاع، مؤكدًا أن إجمالي عدد المواطنين المتقدمين للتقنين بلغ 362 شخصا، وبلغ عدد الملفات المعروضة على لجنة البت بلغ 176 طلبا، وجرى رفض 125 ملفا، وبلغت نسبة الإنجاز في ملف التقنين بالمدينة 98%.