 رئيس كفر الدوار يقود حملة لإزالة إشغالات الطريق لتحقيق السيولة المرورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس كفر الدوار يقود حملة لإزالة إشغالات الطريق لتحقيق السيولة المرورية

خميس البرعي
نشر في: الأحد 5 يناير 2025 - 10:56 م | آخر تحديث: الأحد 5 يناير 2025 - 10:56 م

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة محمد بطيشة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية، وتسبب إزعاج للمواطنين بعدد من مناطق وشوارع المدينة.

وأسفرت الحملة، اليوم الأحد، التي كانت بقيادة رئيس المدينة، عن إزالة الإشغالات بعدد من مناطق وشوارع المدينة، من بينها "الكوبري العائم، الكوبري الواطي، وشارع بورسعيد، وشارع القسم القديم".

وجرى إزالة الاشغالات وتسهيل الحركة المرورية بالطرق والتنبيه على أصحاب المحلات بعدم التعدي على الطريق؛ حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا للقانون.


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