مخاوف من تعطل الحياة في بريطانيا بسبب الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة

تواجه أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة تساقطا كثيفا للثلوج ومطرا متجمدا، ما يمكن أن يتسبب في تعطيل الحياة اليومية، بعد أن دخل تحذيران من الطقس باللون البرتقالي حيز التنفيذ.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد العديد من الاضطرابات مثل تعطل المركبات على الطرق، وتأجيل أو إلغاء رحلات القطارات والطائرات، وانقطاع التيار الكهربائي، في ظل استمرار الأحوال الجوية الشتوية لمدة أسبوع، وفقا لما ذكره مكتب الأرصاد الجوية.

وبحسب مكتب الأرصاد فإن هناك أيضا "فرصة جيدة" لأن تتعرض المناطق الريفية للعزلة بسبب الطقس، مع توقع تساقط ثلوج يصل إلى مستوى 30 سنتيمترا في بعض المناطق.

وقد يصدر المزيد من تحذيرات الطقس في الأيام القليلة المقبلة.

وأوقف مطار برمنجهام عملياته لعدة ساعات، خلال الليل لإزالة الثلوج ولأسباب متعلقة بالسلامة، لكنه قال إنه من المقرر أن تعود الأمور إلى طبيعتها اعتبارا من الصباح.

وأعيد فتح مطار بريستول، حوالي الساعة 11 مساء (2300 بتوقيت جرينتش)، بعد إغلاق سابق، لكنه حذر من تأجيلات صباح اليوم الأحد، بسبب تغيير مسار الطائرات. وحث المطاران ومطار بلفاست الدولي الركاب على مراجعة شركات الطيران التي حجزوا لديها.