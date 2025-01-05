 اصطفاف معدات المياه والصرف الصحي بشمال سيناء استعدادًا لأي طوارئ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اصطفاف معدات المياه والصرف الصحي بشمال سيناء استعدادًا لأي طوارئ

مصطفى سنجر
نشر في: الأحد 5 يناير 2025 - 2:19 م | آخر تحديث: الأحد 5 يناير 2025 - 2:19 م

شهد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اصطفاف سيارات ومعدات الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي على طريق المطار جنوب مدينة العريش.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الهدف من هذا الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طارئ.

وخلال جولته، وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية، والاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال، والاهتمام بالتدريب المستمر للعنصر البشري.

وأكد محافظ شمال سيناء أن المعدات التي تم اصطفافها تنوعت ما بين لوادر وبلدوزرات، سيارات كسح، سيارات فنطاس مياه، قلابات، سيارات نقل، مكنسة، سيارات حماية مدنية، سيارات إسعاف، سيارات دوبل كابينة، وغيرها.

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