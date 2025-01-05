مدينة مرسى مطروح: نجاح مناورة لسيناريو إخماد حريق بسوق ليبيا

نظمت مدينة مرسى مطروح، تجربة عملية لمناورة ميدانية لسيناريو السيطرة على اشتعال حريق بسوق ليبيا، بمشاركة شركات مياة الشرب والكهرباء والغاز وهيئة الإسعاف، للوقوف على مدى التأمين الكامل والإجراءات المتبعة للأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية بكفاءة وتحقيق التكامل بالتعاون المستمر بين مختلف الجهات الفاعلة بالمحافظة.

وأكدت مدينة مرسى مطروح؛ في بيان إعلامي، نجاح جهود مجلس المدينة مع الأجهزة التنفيذية المعنية في تنفيذ سيناريو مناورة حريق لسوق ليبيا، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاستعداد لادارة الأزمات وتنشيط آلياتها وإجراءات التأمين والإمكانيات المتوافرة، والتي تشمل معدات الاطفاء بمشتملاتها من خراطيم وغيرها، ومدافع حريق، وصهاريج احتياطية لمياه الإطفاء بسعة 500 م3، بجانب أجهزة ومواد الرغاوي والتبريد.

وأشارت إلى أن المناورة تضمنت عدة مراحل بدأ السيناريو بإبلاغ أحد العمال عن نشوب حريق نتيجة كسر في ماسورة الغاز داخل سوق ليبيا، انطلق بعدها النداء الداخلي وتوجيه العاملين بالخروج إلى منطقة الإخلاء بالتزامن مع قطع الغاز الكهرباء والمياه عن منطقة الحريق ووصول سيارات التدخل السريع وإبلاغ الجهات المسئولة، تلاها وصول سيارات الحماية المدنية والإسعاف، لإخلاء المصابين.