تعرف على موعد مهرجان افينيون المسرحي واللغة العربية ضيف شرف دورته 79

تقام الدورة 79 من مهرجان افينيون المسرحي الفرنسي في الفترة من 5 إلى 26 يوليو المقبل.

وأعلنت إدارة المهرجان خلال دورتها السابقة عن أن اللغة العربية ستكون ضيف شرف الدورة المقبلة من المهرجان، والتي ستقام في يوليو 2025.

وأشاد مدير المهرجان تياغو رودريغيز بمدى الغنى الهائل للغة الضاد، وقال رودريغيز في لقاء مع الصحفيين والجمهور بمهرجان أفينيون في دورته 78 والتي أقيمت في جنوب شرق فرنسا العام الماضي، أن اللغة العربية ستكون ضيف شرف المهرجان عام 2025، مشيدا بـ"الغنى التراثي الهائل" لهذه اللغة، التي قال إنها تشكّل أيضا "جسرا" بين الثقافات.