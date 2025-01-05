13 مخر سيل جاهز لمواجهة الطقس السيئ في قنا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت محافظة قنا، رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية والسيول المحتملة؛ تزامنا مع بدء موسم الشتاء واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل تأثير الطقس السيئ على البنية التحتية والخدمات.

وقال مصدر بديوان عام محافظة قنا لـ"الشروق"، إن هناك 13 مخر سيل في المحافظة تم تجهيزها وصيانتها بشكل كامل لاستيعاب أي كميات مياه محتملة، وجرى التأكد من جاهزية المعدات الثقيلة ووحدات التدخل السريع؛ لشفط المياه وإزالة العوائق.

وأكد تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية تعمل على مدار الساعة، لضمان التنسيق الفوري بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية لمواجهة أي طارئ، وجرى تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار ومخرات السيول بالتعاون مع الأجهزة المختصة.