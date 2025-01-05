رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة

كرم الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، العقيد حامد مطر مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وأهداه درع الجامعة؛ نظرًا لما بذله من جهد في الإشراف على دورات التربية العسكرية للطلاب وبعض الأنشطة الأخرى التي من شأنها تقوية الانتماء لدى الطلاب، وتعبيرا عن عميق شكره وتقديره لما قدمه على مدار السنوات السابقة، بحضور الدكتور علي صبري امين عام الجامعة.

وأعرب الدكتور عبدالرازق دسوقي، عن خالص شكره وامتنانه للعقيد حامد مطر، موجها له خالص الشكر والتقدير على الجهود المضيئة خلال فترة قيادته إدارة التربية العسكرية بالجامعة، ومشاركته الفعالة للنهوض بمهام أعماله في رفع روح الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعة، حيث يعد نموذجًا مشرفًا ومثالًا يحتذى به فى حرصه على إنجاز المهام مما يحقق صالح خدمة الوطن، من خلال تنظيم ندوات ترتبط بالمناسبات القومية ورحلات ميدانية إلى المشروعات القومية التي يتم تنفيذها لتعريف الطلاب بما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة لخدمة وحماية أمن مصر ونهضتها.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس الجامعة، العقيد محمود صلاح الدين، وهنئه بمناسبة توليه منصبه الجديد مديرا لإدارة التربية العسكرية خلفًا للعقيد حامد مطر، متمنيا لهما المزيد من التوفيق والنجاح في موقعيهما الجديدين.