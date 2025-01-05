 محافظة القدس: 82 شهيدا و296 مصابا برصاص الاحتلال منذ أكتوبر 2023 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظة القدس: 82 شهيدا و296 مصابا برصاص الاحتلال منذ أكتوبر 2023


نشر في: الأحد 5 يناير 2025 - 10:48 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يناير 2025 - 10:48 ص

وثقت محافظة القدس، استشهاد 82 فلسطينيا وإصابة 296 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعب فلسطين في السابع من أكتوبر 2023، وحتى نهاية العام الماضي.

وأفادت المحافظة في إحصاءات صادرة عن وحدة العلاقات العامة والإعلام، اليوم الأحد، بتسجيل 2060 حالة اعتقال من المحافظة، وإصدار سلطات الاحتلال 479 حكما بالسجن الفعلي على معتقلين من المحافظة، و116 قرارا بالحبس المنزلي، بالإضافة إلى إصدارها 11 قرارا بالمنع من السفر، و127 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس.

ووثقت المحافظة، اقتحام 69017 مستعمرا للمسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى 439 عملية هدم وتجريف للمنازل والمنشآت.

 


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