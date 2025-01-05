 رئيس مركز حوش عيسى يتفقد مصانع المنطقة الصناعية لدعم الاستثمار الجاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مركز حوش عيسى يتفقد مصانع المنطقة الصناعية لدعم الاستثمار الجاد

خميس البرعي
نشر في: الأحد 5 يناير 2025 - 9:05 م | آخر تحديث: الأحد 5 يناير 2025 - 9:05 م

تفقد أحمد حمزة، رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، برفقة مديح عمر نائب رئيس المركز، بعض المناطق الصناعية بالمدينة لدعم الاستثمار الجاد، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأشاد "حمزة"، في بيان اليوم الأحد، بالمستوى التكنولوجي لخطوط الإنتاج بكل المصانع، وخطوط الإنتاج المتقدمة وتأثيرها الإيجابي على كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة.

وشدد على الدور الكبير والبناء لجميع المصانع العاملة على أرض البحيرة في دفع عجلة البناء والتنمية، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأوضح أن المناطق الصناعية تعد محركاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما تضمه من قلاع صناعية قادرة على المنافسة محليا وعالميا.

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