واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير كل مقومات الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة، بشراً وحجراً، مزيلاً حياً سكنياً بكامله، وموقعاً عشرات القتلى بين المدنيين.

فقد دمرت قوات إسرائيلية حياً سكنياً مكوناً من عدة بنايات في بلدة بيت حانون أقصى شمالي قطاع غزة، في إطار عمليتها المستمرة بتلك المنطقة، التي تركز بشكل أساسي على تدمير ما تبقى من منازل وبنايات وبنية تحتية، وحتى مستشفيات وغيرهاـ حسب صحيفة الشرق الاوسط.

وقصفت قوات الاحتلال منزل في مدينة غزة أودى بحياة 14 فلسطينياً في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ما يرفع عدد القتلى خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 62.

و قالت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة إن هنالك اجتماعات بين الوسطاء والأطراف حيث جرت محادثات مكثفة خلال اليومين الماضيين من اجل إبرام «هدنة غزة».