الحزب الديمقراطي الحر يريد الحكم مع المحافظين في ألمانيا

قبل سبعة أسابيع من الانتخابات المبكرة العامة في ألمانيا، أعرب ساسة بارزون في الحزب الديمقراطي الحر عن رغبتهم في المشاركة في حكومة ائتلافية مع التحالف المسيحي المحافظ.

وقالت السياسية في الحزب الديمقراطي الحر، أجنيس-ماري شتراك-تسيمرمان في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، إن حزبها والتحالف المسيحي يتقاسمان "أرضية مشتركة واسعة النطاق"، مضيفة أن تشكيل حكومة من هذه الأحزاب ستكون "مزيجا ناجحا للغاية".

جدير بالذكر أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وتأتي تعليقات شتراك-تسيمرمان بعد أن ناشد رئيس حزبها كريستيان ليندنر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي الالتزام بالائتلاف مع الحزب الديمقراطي الحر.

وتُجرى انتخابات البرلمان الاتحادي (بوندستاج) في 23 فبراير المقبل.

وأشارت شتراك-تسيمرمان إلى أن مزيج الحزب الديمقراطي الحر والحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري سيكون مفيدا للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها ألمانيا.

وفي المقابل أشارت شتراك-تسيمرمان، وهي خبيرة في شئون الدفاع وتنتمي إلى اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي الحر وعضو في البرلمان الأوروبي، إلى أن كل حزب يخوض المعركة الانتخابية بنفسه.

وتأتي هذه التعليقات قبل اجتماع تقليدي لحزبها غدا الاثنين، والذي سيعقد في شتوتجارت.

كما دعا زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، كريستيان دور، لتشكيل ائتلاف بين حزبه والتحالف المسيحي، وقال في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "أعترف بأن الحزب الديمقراطي الحر جدد نفسه بعد عهد [المستشارة السابقة أنجيلا] ميركل ويمثل الآن العديد من مواقف السوق الحرة، على سبيل المثال فيما يتعلق بموضوع التخفيضات الضريبية... يمكنني أن أتخيل التعاون مع التحالف المسيحي".