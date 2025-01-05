وكيل تعليم شمال سيناء يتابع استعدادات كنترول الشهادة الإعدادية

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعمال كنترول الشهادة الإعدادية لنصف العام الدراسي في شمال سيناء.

وعقد حمزة رضوان، اجتماعًا مع أعضاء لجنة النظام والمراقبة والكنترول، وأعضاء مركز تصحيح الأسئلة وقدأعطى سيادته التعليمات بمتابعة قرارات وزير التربية والتعليم بشأن المرحلة الإعدادية، ومناقشة بعض النقاط الخاصة بمنظومة البوكليت، وتوزيع المهام والمسئوليات على كل فرد.

وشدد على التصدي لأي حالة غش قد تحدث، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لذلك، موجها التعليمات للجنة التصحيح، بالإهتمام والقراءة بكل دقة لما يكتبة الطالب في الورقة الامتحانية.