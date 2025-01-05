تقارير: مقتل صحفي روسي جراء هجوم بمسيرة في دونيتسك

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قتل مراسل صحيفة إزفيستيا الروسية الموالية للكرملين في هجوم شنته مسيرة أوكرانية في الجزء المحتل من دونيتسك، وفقا لتقرير نشر يوم السبت.

وأصيب أربعة من العاملين في وسائل الإعلام الروسية في الهجوم، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وذكرت التقارير أن الصحفي الضحية هو، ألكسندر مارتيميانوف، وهو موجود بالمنطقة منذ عام 2014، عندما سيطرت القوات الروسية على السلطة في دونيتسك.

ولم يتسن على الفور التحقق من صحة الرواية الروسية للحادث بشكل مستقل.

ويقال إن الحادث وقع على الطريق بين دونيتسك وهورليفكا، على بعد أكثر من عشرة كيلومترات من خط الجبهة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مركبة الصحفيين تحمل علامة مميزة كسيارة صحافة أم لا.