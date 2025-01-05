قصور الثقافة تطلق عروض نوادي المسرح بالقاهرة

شهد قصر ثقافة روض الفرج، انطلاق عروض الموسم الجديد لنوادي المسرح بمحافظة القاهرة، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تضمن اليوم الأول تقديم عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "حصاد النار" لفرقة قصر ثقافة السلام، عن رواية "مهاجر بريسبان" لجورج شحادة، وإخراج محمد صالح، وتدور أحداثه حول الفساد الأخلاقي والتنازل عن المبادئ في سبيل المادة، وأن الإنسان لن يحصد سوى ما زرع سواء كان خيرا أو شرا.

العرض بطولة عبد الرحمن دياب، محمد بسيوني، محمد أحمد، سيف فخراني، مراد خليل، فريدة أحمد، زياد وليد، بلال عبد الله، يوسف علي، حبيبة علي، إسلام هشام، أحمد زكي، أصالة عمرو، ليلى أحمد، عمار غنيمة، أحمد صالح، سلمى أحمد، چنى خالد، ملك أحمد، چنى مصطفى، وحمدي أحمد، سينوغرافيا عبد العزيز بدري، تأليف موسيقى فارس علي، إيقاع محمود رضا، غناء تسبيح هشام، مخرج منفذ أحمد صالح، عبد العزيز بدري، مساعدا إخراج أصالة عمرو، يوسف علي، وليلى أحمد.

أما العرض المسرحي فجاء بعنوان" الدخان" لفرقة قصر ثقافة عين حلوان، تأليف ميخائيل رومان، وإخراج مريم علي، وتدور أحداثه حول مشكلة الإدمان والأسباب التى تدفع بالشخص إلى ذلك، مع تسليط الضوء على الآثار السلبية، خاصة من الناحية الاجتماعية، للتأكيد على ضرورة مواجهة المشكلات.

"الدخان" بطولة مريم علي، أحمد إسماعيل، عصام سيف، محمود السيد، راندا حسن، سما عادل، ويوسف هنداوي، تصميم إضاءة كريم شابو، تصميم ديكور سما عادل، تنفيذ ديكور وليد عربي، ماكياچ شهد أحمد، إعداد موسيقى آية صلاح، مساعد مخرج أحمد إسماعيل، ومخرج منفذ عصام سيف.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرجين محمد مرسي، و محمد الطايع، ومهندس الديكور أحمد نور الدين، وأقيمت ندوة نقدية بحضور د. هبة سامي، الناقدة رنا عبد القوي، والناقد أحمد خميس.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدم بالتعاون مع إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة للقاهرة، برئاسة د. ابتهال العسلي.

يأتي ذلك ضمن عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة، المقدمة خلال الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، وتشمل 155 عرضا مسرحيا مجانيا تم اختيارها من قِبل 325 مشروعا، في تجربة هي الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.