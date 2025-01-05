 إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بأكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بأكتوبر

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 5 يناير 2025 - 10:42 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يناير 2025 - 10:42 ص

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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