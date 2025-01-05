مبابي لاعب شهر ديسمبر في ريال مدريد

فاز الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر ديسمبر المنصرم، حسبما أعلن النادي في بيان رسمي.

وكتب ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كيليان مبابي هو لاعب شهر ديسمبر».

وأوضح النادي أن المهاجم الفرنسي حصل على الجائزة بعد أدائه الجيد في المباريات التي خاضها خلال ذلك الشهر، والتي سجل فيها خمسة أهداف، وتوج مع الميرنجي بطلاً لبطولة إنتركونتيننتال للأندية أبطال القارات، بعد فوزه في النهائي ضد باتشوكا.

وبعد استلام الجائزة، قال كيليان مبابي: «شكرًا جزيلًا للجماهير على التصويت لي، هذا مهم.. كان شهر ديسمبر شهرًا رائعًا بالنسبة لي وللفريق لأننا فزنا بلقب والعديد من المباريات في الدوري ومباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا.. حان الوقت الآن لمواجهة كأس الملك ومن ثم كأس السوبر الإسباني».

وأضاف: «أنا والفريق في لحظة جيدة.. لقد بدأنا العام بشكل جيد للغاية، بمباراة صعبة أمام فالنسيا فزنا بها في النهاية، والآن نخوض مسابقات مختلفة.. نأمل أن نفوز ونلعب بشكل جيد، هناك العديد من المباريات، لكن كما يقولون هنا، علينا الفوز بكل شيء وسننافس».

وتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد الفوز مساء الجمعة الماضية على مستضيفه فالنسيا بنتيجة 2-1، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة لليجا، فيما يستعد الفريق لمواجهة ديبورتيفا مينيرا مساء غدٍ، الإثنين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.