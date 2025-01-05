محافظ الإسكندرية يوافق على إنشاء إشارات مرورية بمحور المحمودية

- النائبة منى عمر: المحافظ خفض السرعة على المحور من 90 إلى 70 كيلو متر في الساعة

أعلن حزب حزب حُماة الوطن في الإسكندرية، موافقة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على إنشاء إشارات مرورية جديدة بطول محور المحمودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المتكررة التي يعاني منها سكان المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك استجابةً لطلب تقدمت به النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب في إطار جهود الحزب للتفاعل مع مشكلات المواطنين والعمل على حلها، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الحزب، اليوم الأحد، فقد أثنى محمد السيد مجاهد، أمين حزب حُماة الوطن في الإسكندرية، على سرعة استجابة المحافظ، مشيرًا إلى أن القرار يعكس حرص الأجهزة التنفيذية على تلبية مطالب المواطنين وتحسين جودة الحياة في المناطق الحيوية، معتبرًا القرار خطوة تمثل نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين الحزب والمحافظة لتحقيق المصلحة العامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رجائي عزت، أمين التنظيم، أن الحزب تحرّك بناءً على شكاوى أهالي منطقة حجر النواتية، وشارع أحمد أبو سعدة، لمقرات الأمانات الجغرافية والوحدات الحزبية، لتضررهم من غياب الإشارات المرورية على محور المحمودية ووقوع الحوادث التي طالت الأطفال وكبار السن، ما دفع الحزب إلى تصعيد الأمر للمسؤولين المعنيين.

ووفقًا للبيان، فقد أكدت النائبة منى عمر، أن استجابة المحافظ لم تقتصر على إنشاء الإشارات المرورية، بل شملت أيضًا خفض السرعة القصوى على محور المحمودية من 90 إلى 70 كيلو مترًا في الساعة، إلى جانب رفع كفاءة الإنارة بطول الطريق لتحسين الرؤية الليلية، بما يضمن تحسين الرؤية الليلية وتقليل احتمالات وقوع الحوادث.