محافظ الإسكندرية يهنئ معلمي الإسكندرية ويؤكد: المعلم حجر الأساس في بناء الإنسان

بعث أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بخالص التهنئة إلى معلمي ومعلمات محافظة الإسكندرية، بمناسبة تثبيت الدفعة الأولى من مسابقة 30 ألف معلم، مؤكدًا أن المعلم المصري سيظل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصياغة وعي الأجيال، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف التعليم باعتباره أحد محاور التنمية الشاملة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المعلمين يؤدون رسالة وطنية سامية تسهم في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل، مشيرًا إلى أن دعم المعلم وتحسين أوضاعه يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

وفي ختام تهنئته، أعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تمنياته لمعلمي الإسكندرية بدوام التوفيق والسداد، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة الجهود والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالتعليم وتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لأبناء الوطن.