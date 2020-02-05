جامعة الوادي الجديد تواصل تنفيذ مبادرة «صنايعية مصر»

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قال عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه تم تنفيذ ورشة تدريبية لمدة 3 أيام بأحد مصانع التمور بالخارجة، وذلك لتدريب الطلاب علي صناعات التمور والتي تشتهر بها محافظة الوادي الجديد.

وأضاف أن الدورة تم تنفيذها بإشراف الدكتورة حنان حجازي وكيل كلية الآداب لشئون البيئة وخدمة المجتمع والقذافي خلف مدير عام شئون البيئة بالجامعة، حيث استهدف التدريب تعميق ثقافة العمل الحر لديهم وتدريبهم على تعبئة وتغليف التمور باعتباره المحصول القومي بالمحافظة.

وأشار إلى أن تلك الورشة هي جزء من مبادرة صنايعية مصر التي اطلقها رئيس الجمهورية في إطار توفير خريجين مناسبين لسوق العمل.