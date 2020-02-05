وزير خارجية نيجيريا: نسعى لرفع حظر أمريكي على التأشيرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما يوم الثلاثاء، إن بلاده بدأت العمل على المتطلبات المتعلقة بالأمن وتبادل المعلومات اللازمة لرفع حظر سفر فرضته الولايات المتحدة على المهاجرين النيجيريين المحتملين.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو أن نيجيريا ”صدمت“ من قرار الولايات المتحدة يوم الجمعة لإضافتها هي ودول أخرى لقائمة موسعة للدول المشمولة في حظر على إصدار التأشيرات.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة نسخة موسعة من حظر السفر في إطار إعلان رئاسي قال إن واشنطن ستوقف بموجبه إصدار التأشيرات التي قد تؤدي لإقامة دائمة لمواطني إريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا.



وأشار القرار أن الحظر لا يؤثر على التأشيرات المؤقتة بغرض السياحة أو الأعمال أو الدراسة من تلك الدول.

وقال مسؤولون أمريكيون إن تلك الدول لم تف بمعايير الأمن وتبادل المعلومات مما استوجب فرض هذه القيود.

وقال أونياما ”لقد حددنا كل تلك المتطلبات وبدأنا بالفعل العمل عليها... إنها في الواقع شديدة الوضوح وكان من المفيد جدا القدوم إلى هنا للقاء المسؤولين الأمريكيين وفهم منطقهم بصورة أوضح“.



وأضاف ”نتطلع لرفع اسم نيجيريا من قائمة الحظر“ بمجرد الوفاء بكل المعايير. وعبر بومبيو عن تفاؤله بشأن تطبيق نيجيريا للتغييرات المطلوبة.

ونيجيريا أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان كما أنها أكبر دولة في القائمة ستمتنع الولايات المتحدة من إصدار تأشيرات لمواطنيها ربما تتيح لهم إقامة أمريكية دائمة.

وقال الإعلان الرئاسي الأمريكي إن الحكومة ستتوقف أيضا عن منح مواطني السودان وتنزانيا ”تأشيرات التنوع“ التي يتم منحها من خلال نظام القرعة.