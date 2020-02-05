الزمالك يسعي لاستعادة الانتصارات أمام حرس الحدود

كارتيرون يستعيد قوته الضاربة للتغلب علي تحصينات العشري الدفاعية

يخوض الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم، مواجهة صعبة امام حرس الحدود بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، في لقاء يسعي من خلاله كلا الفريقين للفوز ، فالفريق الابيض يبحث عن استعادة ذاكرة الانتصارات ، في الوقت الذي يسعي الحرس ايقاف مسلسل الهزائم في الدوري .

يدخل الزمالك ، المباراة وهدفه الفوز ولا بديلا عنه اذا ما اراد الحفاظ علي آماله وطموحاته في الوصول لمركزه المفضل وصافة الدوري ، بعدما فقد فرصة اللحاق بالأهلي الذي يتصدر المسابقة بفارق 11 نقطة عن الزمالك ، بجانب للفريق الاحمر مباراة مؤجلة ، والفريق الابيض يبحث عن النقاط الثلاث بالفوز علي الحرس ، بعدما اوقف وادي دجلة فوزه المتتالي في الجولة الماضية وتعادله معه سلبيا ، كما تعادل مع اول اغسطس الانجولي سلبيا في مباراة تحصيل حاصل في ختام دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ، ويترقب الزمالك اليوم مصيره في دور الـ 8 للبطولة ، بعد اجراء القرعة .

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة ، من 13 مباراة ، حقق الفوز في 7 وتعادل في 4 وخسر مباراتين وفي حال فوزه اليوم سيستعيد المركز الثالث ، ويبقي الفارق بينه وبين المقاولون صاحب المركز الثاني 4 نقاط ، علما بان ذئاب الجبل خاضوا مباراتين اكثر من الزمالك وفي حال فوز الاخير بهما سيحتل وصافة المسابقة منفردا .

ويواجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، مواجهات صعبة خلال شهرا ، حيث سيتحدد مصيره مع الفريق خلال المباريات المقبلة ، فالأبيض لديه تحديات صعبة ، سيتحدد علي اثرها موقف الجهاز الفني وبعض اللاعبين وعلى رأسها ، مواجهة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي 14 فبراير ، إلى جانب مواجهة الأهلي مرتين أحدهما في السوبر المحلى والأخرى في قمة الدوري20 و24 من الشهر الجاري ، واخيرا مواجهتي دور الثمانية في دوري ابطال افريقيا يومي 28 فبراير و6 مارس المقبل .

وفي حال تحقيق الزمالك لقبي السوبر الافريقي والمصري ، بجانب نتيجة جيدة امام الاهلي والتأهل لدور نصف النهائي ، سيثبت كارتيرون اقدامه بقوة في الزمالك وسيصبح ملك القلعة البيضاء ، اما في حال اخفاقه في المواجهات الحاسمة ، سيلحق بالصربي ميتشو الذي تمت اقالته عقب الهزيمة امام مازيمبي .

ومن المنتظر أن تشهد القائمة عودة كل من محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا للمباراة عقب غيابهم عن مباراة أول أغسطس الانجولي الماضية، بعدما قرر كارتيرون إراحتهم من المباراة خوفًا من تعرضهم للإجهاد من ضغط المباريات ، وسيعود للمشاركة اساسيا ، المغربي اشرف بنشرقي ، عقب تعافيه بشكل تام من الإصابة العضلية الأخيرة التي كان يعانى منها، وحرمته من التواجد خلال المباريات الماضية .

في المقابل ، يدخل الحرس المواجهة الصعبة ، بعدما فقد الفريق العديد من النقاط ، وخسر مباراتين متتالتين امام كلا من الانتاج الحربي واسوان ، وتراجع ترتيب الفريق للمركز العاشر برصيد 18 نقطة ، بعدما كان يزاحم الكبار علي المربع الذهبي ، ويواجه طارق العشري المدير الفني ، ازمة في ظل الاصابات المتلاحقة التي لحقت بلاعبيه وبات هناك اكثر من عنصر مهدد بالغياب عن اللقاء، وهم عمرو الحلواني وحسن مجدي وجهاد جنيدي ومحمد شطة ومصطفى جمال وعبد الله جمعة ، ويأمل العشري ، مواصلة عروضه الجيدة امام الزمالك والعودة علي الاقل بنقطة التعادل ، خاصة وان اخر مباراة جمعت الفريقين انتهي بالتعادل الايجابي وكانت البوابة في فقد الزمالك فرصة الفوز بالدوري الموسم الماضي .