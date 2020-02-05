تقول سارة من البنجال غربي الهند إنها عازمة على وضع مغتصبيها خلف القضبان وذلك بعد ما أصبحت أول خريجة من دورة 3 سنوات لتعلم القانون لمساعدة ضحايا الاغتصاب في الهند.

وبحسب صحيفة الجارديان، عندما كان عمر سارة 17 عاما عرض أحدهم عليها نيل وظيفة فقبلت العرض رغبة في مساعدة أسرتها الفقيرة ولكن بدلا من أن تجد وظيفة في المكان الذي ذهبت إليه تم اختطافها وتناوب الشخص المحتال ورفاقه على اغتصابها.

بعد شهر من الاختطاف تمكنت سارة من الهرب ولكن لعدم توافر المال لديها لم تستطع مقاضاة الجناة الذين فروا بفعلتهم بينما بقيت هي بآثار الصدمة التي تسببت بتوقفها عن التعليم إلى حين انضمامها للدورة القانونية الجديدة.

بدأت الدورة القانونية لتأهيل ضحايا الإغتصاب للعمل القانونى منذ أبريل 2017 بمدينة كوكودا وتسمي الدورة بمدرسة العدالة تحت إشراف منظمة فتيات الهند الأحرار.

وحاليا تقدمت 7 فتيات للدورة بولاية كوكودا بينما تقدمت 11 أخريات بولاية مومباي ليتم توفير كل شيء لهن مجانا من الإقامة لمصاريف الدراسة.

وتقول شيخة فيليب مديرة المنظمة إن معظم تلك النساء أتت من مجتمعات فقيرة ومهمشة وتم خداعهن بحجة إيجاد وظيفة ليجدن أنفسهن ضحية الاغتصاب، مضيفة أن "هدف المبادرة جعل العملية التعليمية سبيلا لعبور تلك الفتيات من محنتهن وبتعلم القانون يكون بإمكانهن استرداد حقوقهن والدفاع عن غيرهن من الفتيات".

وتضيف فيليب أنه "لدى قدوم الفتيات المبتدئات يكن تحت تأثير اضطراب ما بعد الصدمة، لذا تركز الكورسات الأولية على توفير الدعم النفسى لهن بينما يتم في تلك المرحلة توفير كل ما تحتاجه الطالبات من أدوية لازمة أو أطعمة حتى نظرا لحالة الفقر التي قدمن منها".

وتكمل شيخة إن "الدورة بجانب تعليمها الفتيات القانون فهي فرصة لهن لتطوير مهاراتهن اللغوية إذ أن الدروس تقدم باللغة الإنجليزية بينما أضافت إن الدورة من النوع المكثف ولكن لتعويض الفتيات عن التفرغ للدورة يتم منحهن رواتب شهرية".

وأما أميرة ذات الـ20 عاما فقد التحقت بالدورة بعد تعرضها للإغتصاب عدة مرات إذ تقول: "في بداية الأمر كنت أشعر بالعصبية دائما وأبقي خجولة من الماضي ولكن مروري بالدورة التعليمية منحني المزيد من الثقة بالنفس ولذلك أنتظر وقت التخرج كى أصبح محامية والتحق بالمنظمة لمساعدة بقية الفتيات مثل ما ساعدوني هم".

ومن مايواجهه القائمين علي الدورة القانونية من صعوبات هو إنقطاع كثير من الفتيات بعد تقدمهن وذلك نظرا لتأثير الأهل عليهن رفضا لمسار الحياة الجديد ولذلك بدأ القائمون علي الدورة بعمل جلسات توعية للأهالى لضمان عدم تأثيرهم بشكل سيئ علي طالبات الدورة.

وتقول شيخة إن المنظمة تنوي زيادة عدد الدورات لتشمل مواضيع غير القانون مثل الصحافة والعمل الاجتماعي والعمل الاستشاري، وذلك لتوسيع دائرة المجالات المحاربة لظاهرة الاغتصاب.

وتقول سارة التي تتمني أن تكون قاضية بعد تخرجها إن تجربتها كناجية من عملية اغتصاب تجعلها تشعر بحجم الألم الذى تعانيه كثير من الضحايا لذا هى ستبذل قصار جهدها لإنقاذ البقية عبر القانون".