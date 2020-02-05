الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين، إن حالة الطقس تشهد اعتدالا فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، وشديدة البرودة خلال ساعات الليل والساعات الأولى من اليوم، حيث ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا بنحو درجتين، مقارنة بالأيام الماضية.



وأضاف شاهين، فى تصريحات لـ«الشروق»، أمس، أن هناك احتمالات لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، والوجه البحرى، ويمكن أن تمتد حتى القاهرة، موضحا أن نشاط الرياح معتدل على أغلب الأنحاء وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى استقرار الملاحة البحرية.



وأكد ظهور الشبورة على الطرق الزراعية والمناطق المكشوفة والقريبة من المسطحات المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، ما يقلل من مستوى الرؤية الأفقية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تعد فترة استقرار لحالة الطقس.



وطالب شاهين المواطنين بالالتزام بالملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح، والهدوء أثناء السير على المناطق التى تنخفض فيها الرؤية الأفقية بسبب الشبورة.



وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، تصل العظمى بالقاهرة إلى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وبالإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 9، وقنا العظمى 23 والصغرى 9، وأسوان العظمى 24 والصغرى 10.