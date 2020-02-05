 الخارجية السودانية تشيد بمواقف مصر الداعمة للسودان - بوابة الشروق
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الخارجية السودانية تشيد بمواقف مصر الداعمة للسودان

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 8:07 م | آخر تحديث : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 8:07 م
أشاد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمرالدين، اليوم الأربعاء، بعمق العلاقات التي تربط بين بلاده ومصر ومواقف القاهرة الداعمة للخرطوم.

وأكد الوزير السوداني، خلال لقائه اليوم مع سفير مصر لدى السودان حسام عيسى، تفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة بين السودان ومصر والاهتمام بالمشاريع الإستراتيجية المشتركة، متعهدا بالعمل خلال الفترة المقبلة على استثمار كافة الفرص المتاحة لمنفعة شعبي البلدين.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية بأن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والمضي بها قدما كما استعرضا جهود مصر في الوقوف مع السودان في المرحلة الانتقالية.

ومن جهته، قدم السفير حسام عيسى التهنئة لوزير الدولة السوداني على تسلمه مهام عمله وتمنى له التوفيق.

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