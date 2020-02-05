سعد سمير: منافسونا في دور الثمانية لا يقارنوا بتاريخ الأهلي

بدا سعد سمير مدافع الأهلي واثقا قبل قرعة الفريق في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، والتي تضعه أمام مواجهة الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي.

قال سعد "الكل يسأل عن منافسنا في دور الثمانية، كلهم كبار القارة، أي فريق سوف نواجهه كبير وقوي.. بعد تأهلنا ثانيا، وطالما مباراة الإياب خارج مصر سيكون لها حسابات مختلفة، فالكل صعب على ملعبه سواء مازيمبي أو الترجي أو صن داونز، لذا لا يوجد خيار من الأفضل".

وأضاف عبر قناة النهار "لابد أيضا أن نعلم من نحن.. منافسونا في القرعة فرق تاريخها لا يساوي ربع تاريخ الأهلي ماضيه أو حاضره، مع احترامي لهم، لا يقارنوا بتاريخنا".

واستدرك مدافع الأهلي "لكن التأهل ليس بالكلام، بل العمل والتركيز، الموسم بدأ من الآن، لأنها المرحلة الأصعب، من يخسر سيخرج".

وشدد "إذا أردنا الفوز سنفوز، بشرط أن يكون لدينا إصرار وتماسك قوي خارج ملعبنا، سنتأهل".

وبسؤاله عن مواجهة الزمالك في السوبر يوم 20 فبراير المقبل، رد"هدفنا حصد كل البطولات، هذا ليس جديدا على الأهلي مهما كان المنافس، احترامنا للمنافس هو من يجلب لنا البطولات، نحترم الزمالك وهدفنا البطولة للحصول على دفعة معنوية".

وختم مدافع الأهلي تصريحاته "لن أضحك على أحد، الهدف الرئيسي هو دوري أبطال إفريقيا وهذا ما نراه في الصفقات ودعم مجلس الإدارة".