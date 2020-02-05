محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد «أبو السعود» بالعسيرات

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند " أبو السعود حسن أبو السعود" من أبناء سوهاج، والذي استشهد في مواجهات مع الإرهاب الغاشم بشمال سيناء، وذلك بمسقط رأسه بأولاد حمزة بمركز العسيرات بالمنشاة.

رافق المحافظ أثناء تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد القاضي نائب المحافظ، واللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة، والنائب ياسر نصر عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص التعازي والمواساة لوالد الشهيد ولأسرته متمنياً من الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز، وأن جموع الشعب المصري يقفون خلف رجال الشرطة والقوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب.