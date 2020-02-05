وزير خارجية كندا: ننصح الكنديين الذين لا يعد وجودهم في الصين ضروريا للمغادرة

قال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامباين، اليوم الأربعاء، إن على الكنديين الذين لا يحتاجون إلى البقاء مطلقًا في الصين أن يتركوا البلاد، لافتًا إلى أن انتشار فيروس "كورونا" المستجد يواصل تجميد خيارات السفر.

وتحدث وزير الخارجية الكندي مع الصحفيين، اليوم الأربعاء، لشرح سبب تأخير الرحلة التي استأجرتها الحكومة لإجلاء الكنديين من مدينة ووهان الصينية، التي تعد مركز تفشي فيروس "كورونا"، والذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص في شهر واحد.



وأشار الوزير إلى نصيحة السفر الحكومية جاءت ضد السفر غير الضروري إلى الصين، وقال إن هذا ينطبق أيضًا على الكنديين الموجودين بالفعل في البلاد.



وقال شامباين "ننصح الكنديين الذين لا يعد وجودهم في الصين ضروريًا للمغادرة عبر الوسائل التجارية بينما يبقى ذلك متاحًا".



وطلب إجمالي 373 كنديًا في مدينة ووهان - وهي مدينة يقطنها 11 مليون نسمة - مساعدة حكومية للعودة إلى ديارهم.



ويتم إغلاق المدينة وغيرها في مقاطعة هوبي المحيطة بها، حيث يكافح المسؤولون الصينيون مع انتشار فيروس تسبب في إصابة أكثر من 20 ألف شخص بالمرض، معظمهم داخل الصين، لكن هذا الفيروس مستمر في الانتشار في جميع أنحاء العالم.