الرئيس الموريتاني يوجه الشكر إلى الإمارات

وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، برقتي شكر وامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة على ما حظى به ووفده المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة خلال زيارته لدولة الإمارات الشقيقة.



وقال الرئيس الغزواني - في رسالته إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بثها التلفزيون الموريتاني مساء اليوم الأربعاء - إن الزيارة تركت بما تمخض عنها من نتائج إيجابية، أثرًا قويًا في نفوس الموريتانيين.



وأضاف: "إننا إذ نجدد الشكر لسموكم. لنؤكد ، في ذات الوقت ، عزمنا على أن تظل العلاقات بين بلدينا في تطور مطرد بما يخدم مصلحة شعبينا الشقيقين".