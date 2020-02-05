إسرائيل تخفض منطقة الصيد بغزة ردا على استمرار الهجمات

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قالت إسرائيل يوم الأربعاء، إنها ستقلص منطقة صيد الأسماك في قطاع غزة ردا على الهجمات المستمرة بالصواريخ والبالونات الحارقة التي يشنها عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وسيتم تقليص المنطقة من 15 ميلا بحريا (حوالي 28 كيلومترا) إلى 10 أميال بحرية حتى إشعار آخر، حسبما قال مكتب الاتصال الرئيسي مع الفلسطينيين، "مكتب تنسيق الحكومة في المناطق" الفلسطينية.

وتعتبر صناعة الصيد محركا اقتصاديا مهما في قطاع غزة.

وذكر مكتب الاتصال الإسرائيلي: "تم اتخاذ القرار في أعقاب أعمال إرهابية متكررة من قطاع غزة ضد مواطنين إسرائيليين على مدار الأسابيع الماضية، التي تعتبر انتهاكا للسيادة الاسرائيلية".

وازدادت حدة الصراع بين عناصر المقاومة الفلسطينية وإسرائيل مجددا في الأيام التي تلت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وكان آخر احتدام لوضع في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، عندما هاجمت الطائرات الحربية الإسرائيلية أهدافا في غزة، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ وبالونات حارقة من غزة في الليلة الماضية.