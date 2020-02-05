تمنى عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي المعار لطلائع الجيش، المشاركة أمام الأحمر في المباراة التي ستجمع الفريقين، في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف جمال، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت": "أنا معار من الصفاقسي والأهلي، هناك شروط جزائية ليست كبيرة، وأتطلع لإنجاز مع الطلائع للعودة مجددا للأهلي".

وتابع: "هناك بند يمنع مشاركتي، ولكن أتمنى مواجهة الأهلي، سأتحدث مع المسؤولين في الأمر، لأنني أحتاج لمتابعة أكبر، وأتطلع للوصول لحل ودي، لأنه بالتأكيد فريق طلائع الجيش يحتاجني".

وأوضح "أنا ابن للأهلي، ولكن هذا لا يمنع، مشاركتي أمام الأهلي سعيا للعودة إليه، ولمساعدة فريقي الحالي على تحسين مركزه بالدوري".

وبسؤاله عن الأهلي، والمدرب السويسري فايلر، قال: "الأهلي يمر بفترة مميزة جدا تحت قيادة ريني فايلر، فهو من المدربين القلائل الذين تركوا بصمة في السنوات الأخيرة مثلما فعل حسام البدري، معهما بات للفريق شكل في الأداء، وأرى أن الوقت بات مناسبا لفوز الأهلي ببطولة إفريقيا رغم صعوبة المهمة".

وحول قرار شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي وزميله السابق بالأحمر، شدد: "أحب شريف إكرامي على المستوى الشخصي، إنه لاعب كبير، وإعلان رحيله بنهاية الموسم قرار صعب جدا بعد مسيرة طويلة مع الأهلي، فهو أحد قائدي الفريق، وله اسم وبصمة في بطولات النادي".

وواصل: "لكن أعتقد أن شريف إكرامي رأى أن الفريق يمر بمرحلة استقرار، وقراره لن يؤثر على الفريق، مثلما فعل بركات وأبوتريكة ووائل جمعة".

واستكمل: "ربما وضع في الاعتبار الحفاظ على اسمه وشكله ولديه اطمئنان أن العناصر المتواجدة قادرة على استكمال المسيرة، وأن سنه لا يسمح له بالمشاركة أساسيا".

واختتم: "شريف إكرامي لن يتخذ قرارا ليس محسوبا أو عاطفيا، بل القرار الأنسب له".