اليابان تخطر موسكو بوجود 24 روسيا على متن السفينة الموبوءة بفيروس كورونا

أعلنت السفارة الروسية في طوكيو، أن الخارجية اليابانية أخطرتها بوجود 24 مواطنا روسيا على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" التي تفرض السلطات اليابانية حجرا صحيا عليها، وثبتت إصابة عدد من ركابها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة "أبلغتنا وزارة الخارجية اليابانية، بوجود 24 مواطنا من روسيا بين ركاب السفينة ، وتظل السفارة على اتصال وثيق مع وزارة الخارجية اليابانية ووزارة الصحة اليابانية، فيما يتم توفير كل المساعدة الطبية اللازمة والمواد الغذائية للمواطنين الروس"، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكان وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، قد أكد في وقت سابق اليوم إصابة عشرة أشخاص على متن السفينة السياحية المتوقفة في ميناء يوكوهاما بفيروس كورونا المستجد.

ويوجد على متن السفينة حوالي 3700 شخص يحملون جنسيات 50 دولة ولم تعلن عنها اليابان رسميا حتى الآن، وذلك وفقا لوزارة الصحة والعمل اليابانية.

وغادرت السفينة يوكوهاما في 20 يناير في رحلة سياحية، وعادت إليها في 3 فبراير، وكان بين الركاب، مواطن صيني تبين بعد نزوله في هونغ كونغ، أنه مصاب بالفيروس.

وبقرار من السلطات اليابانية، رست السفينة بالقرب من يوكوهاما، لإجراء فحص طبي لكل ركابها الذين تم فرض الحجر الصحي عليهم لمدة أسبوعين.