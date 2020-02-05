«الجمارك الكويتية» تفعل مشروع المراقبة الإشعاعية للمنافذ الجمركية

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية تفعيل مشروع المراقبة الإشعاعية للمنافذ الجمركية في منفذ النويصيب الحدودي مع السعودية، عن طريق تدشين بوابتين جديدين للكشف عن المواد الإشعاعية والنووية.



وقالت (الجمارك) الكويتية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "إن المشروع يمكن المنافذ الجمركية من حظر تسريب هذه المواد الخطرة، والاكتشاف المبكر لأي خطر إشعاعي، والتأكد من خلو البضائع الواردة من تلك المكونات؛ وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة".



وأضافت أن هذا التفعيل يأتي بعد منح عدد من المسؤولين في المنفذ دورات تدريبية، على أن تستكمل تلك الدورات خلال الأيام المقبلة للمفتشين، ومشرفي الأمن والسلامة في منفذي النويصيب والسالمي.