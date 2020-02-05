نائب محافظ القاهرة يوجه بسرعة إنهاء أعمال الصرف الصحى بحدائق القبة

تفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، حسام فوزى، المشروعات الجارية بحى حدائق القبة، وأرض المطحن المخطط إنشاء سوق حضارى بها، ومشروعات الصرف الصحى بنطاق الحى، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال كما تفقد المركز الاستكشافى بالحى، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.



وأجرى فوزى زيارة لمستشفى الزيتون، تفقد خلالها قسم الطوارئ والعديد من أقسام المستشفى يرافقه اللواء هشام السعدى، رئيس حى الأميرية، كما إلتقى بأطباء المستشفى، لمتابعة العمل واستعدادات المستشفى وتقديم الخدمات للمرضى.



وفى نفس السياق، أشرف نائب محافظ القاهرة، أمس، على حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق حى الزاوية الحمراء، ضمن الموجة ال15 لإسترداد أراضى الدولة، بحضور كلاً من اللواء خالد طلعت، نائب مدير أمن القاهرة ومدير الإدارة العامة لقطاع شرطة الشمال، واللواء هشام عصمت، رئيس حى الزاوية الحمراء.



ويذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعلن عن نجاح أجهزة محافظة القاهرة فى تنفيذ 16 حالة إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة خلال الموجة 15 بأحياء الخليفة والزاوية والموسكى والمقطم والتبين وشرق مدينة نصر والسلام أول والمعصرة، وذلك خلال 4 أيام، ليصل إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة المتعدى عليها حتى الآن 92 ألف متر مربع، موضحاً أن أغلب الإزالات عبارة عن أراضى فضاء مقام عليها مبانى غير مأهولة بالسكان وأسوار وغرف ومنشآت غير قانونية.