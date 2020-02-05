 المؤشر نيكي يعلو 1.16% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي يعلو 1.16% في بداية التعامل بطوكيو

طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 4:35 ص | آخر تحديث : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 4:35 ص

 

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وزاد نيكي 1.16% في المئة مسجلا 23351.47 نقطة في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.04 في المئة إلى 1701.79 نقطة.

 


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