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ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وزاد نيكي 1.16% في المئة مسجلا 23351.47 نقطة في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.04 في المئة إلى 1701.79 نقطة.