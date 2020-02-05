الخارجية الليبية: بدأنا مرحلة جديدة في العلاقات مع الجزائر

قال وزير الخارجية الليبي عبد الهادي حويج، إن ليبيا بدأت مرحلة جديدة في العلاقات مع الجزائر، لافتًا إلى أن الجزائر تلبس حلة ديمقراطية جديدة برئيس وحكومة وتوجه جديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث»، مساء اليوم الأربعاء، أن الطرفين بينهما حماس للدفع بالعلاقات الإيجابية والمساهمة في حلحلة الأزمة الليبية، موضحًا أن الأزمة تتأثر بها دول الجوار وشرق المتوسط ودول العالم.

وأشار إلى أن الجزائر لا يمكن أن تقبل بالمليشيات والخارجين عن القانون في ليبيا لمعاناة الجزائر من الإرهاب في فترة سابقة، مشيرًا إلى أن الجانب الجزائري كون فكرة حقيقية واضحة عما يحدث في ليبيا.

وبحث قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، الأزمة في ليبيا مع وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم.