بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية في الوادى الجديد



قال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه تم فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية عن الفصل الدراسي الأول لمدة 15 يوما.

وأوضح ميرغني أنه على راغبي التظلم من النتائج أن يتوجه ولي الأمر إلى إدارة شئون الطلبة والامتحانات بديوان عام المديرية، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

وأضاف أنه اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020.

وأشار إلى أن نسبة النجاح 92,8% وحصل 38 طالبا على مستوى المحافظة على الدرجة النهائية من إجمالي المتقدمين للامتحانات والذين بلغ عددهم 4475 طالبا.