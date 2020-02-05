بشير: أرشح الأهلي والزمالك والنجم للفوز بدوري الأبطال

قال بشير التابعي مدافع نادي الزمالك السابق، أنه أن أحد أندية الأهلي والنجم والزمالك هو من سيحسم لقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن لاعبو الزمالك أمامهم فرصة لتسطير تاريخ لهم خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وتقام قرعة دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال التابعي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "أعتقد أن أحد أندية الأهلي والنجم والزمالك هو من سيحسم اللقب".

واستكمل: "أريد أن لا يصل القطبان إلي النهائي، حتى لا يزيد الاحتقان بين الجماهير، أتمنى أن يصل فريق واحد فقط".

وأردف: "حزنت عندما خسر الأهلي بخماسية من صن داونز الموسم الماضي، وأنا كمصري حزنت، ليس الأحمر الذي يخسر بهذه النتيجة الكبيرة، فهو كيان كبير".

وأشار: "الجماهير الواعية بالتأكيد حزنت على خسارة الأهلي، وكلاعبين في الزمالك بالتأكيد حزنوا من هذه النتيجة لأن اللاعب لا يتمنى الإهانة والمذلة للاعبين في أي فريق آخر حتى لو هناك ضرب نار في الملعب".

وواصل: "أفضل أن يواجه الزمالك في ربع النهائي، الترجي، مقارنة بالنجم الساحلي التونسي، فكعبنا عالي على الترجي وليس النجم، لأنه فريق (غلس) بلغة الكرة".

وشدد: "لاعبو الزمالك أمامهم فرصة لتسطير تاريخ لهم مع النادي، أمامهم السوبر الإفريقي 90 دقيقة ببطولة، وجماهير الأبيض ستستقبلهم استقبال الفاتحين في أبو ظبي قبل مواجهة الأهلي".

وتابع: "لاعبو الزمالك محظوظون، يتم تدعيمهم بشكل جيد، وهذه فرصة لابد أن يغتنموها".

وعن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم: "الدوري مازال في الملعب، الأهلي كان متأخرًا في الموسم الماضي وفاز في النهاية".

واختتم: "الزمالك أمامه 6 نقاط أمام الأهلي، ولو فاز بكل المباريات القادمة سيقترب من المنافسة، يوجد تحسن في أداء الفريق وأتمنى أن يفوزوا بالسوبر الإفريقي ثم الفوز على الأهلي في السوبر المصري".