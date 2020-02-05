عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تحويل الصين لمركز المؤتمرات والمعارض بالبلاد إلى مستشفى مؤقت لعلاج فيروس «كورونا» المستجد.

وأعلنت السلطات الصينية عن تحويل ثلاثة مواقع في مدينة ووهان إلى مستشفيات لاستقبال المرضى المصابين بفيروس «كورونا» الجديد.

وذكر مقر قيادة مكافحة الوباء الجديد أنه سيتم تحويل صالة هونغشان للألعاب الرياضية ومركز ووهان الدولي للمؤتمرات والمعارض ومجمع ثقافي يطلق عليه اسم «ووهان ليفينج روم»، إلى مستشفيات تضم 3400 سرير، موضحًا أن هذه المواقع ستستقبل المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ناجمة عن الفيروس.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد، اليوم الأربعاء، إلى 479 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 20 ألف إصابة.