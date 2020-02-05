مسؤول أممي يدعو حكومة لبنان إلى تلبية مطالب الشعب ومعالجة الأزمات الاقتصادية

دعا منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، اليوم الأربعاء، الحكومة اللبنانية إلى العمل باسم الشعب، والاستماع إلى مطالبه ومعالجة الأزمات الاقتصادية، وذلك خلال لقائه نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة.

وقال كوبيتش "لكي تتمكن الأمم المتحدة من لعب دورها في لبنان بفعالية أكثر، بحاجة إلى حكومة يمكنها أن تعمل معها، والأمم المتحدة لا تدعم نوع حكومة معين أو حكومة على أخرى، بل هي تريد حكومة تعمل باسم الشعب اللبناني".

وشدد كوبيتش أنه "على الحكومة أن تستمع إلى مطالب الشعب، وأن تضع خارطة طريق واضحة لكي تتمكن من معالجة الأزمات الإقتصادية والمالية والاجتماعية، وهذا الذي طلبته الأمم المتحدة منذ اليوم الأول للتظاهرات".

وأشار كوبيتش إلى أن "الأمم المتحدة بجهاتها المتعددة على تواصل دائم مع المراجع اللبنانية السياسية، ومع إخصائيين وكذلك مع المعتصمين. والمواقف التي تصدر عن الأمم المتحدة تنطلق من الدور التي تمثله".

وأعرب كوبيتش عن عدم سعادة الأمم المتحدة إزاء إغلاق عدة وسائل إعلامية في لبنان أبوابها وتوقفها عن الصدور أو العمل، خصوصا في بلد مثل لبنان الذي لعب ويلعب دورا كبيرا في مجال الصحافة".

وأعلن أن "منظمة الأمم المتحدة ليس لديها الإمكانات المناسبة لدعم الصحافة والإعلام في لبنان، بإمكاني التحدث إلى السفراء والدبلوماسيين الموجودين في لبنان، لتقوم بلادهم بتقديم الدعم المطلوب".

يذكر أن مظاهرات احتجاجية كانت قد انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.