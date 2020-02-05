محافظ كفرالشيخ يتابع إعادة 32 صيادا مصريا عقب احتجازهم في اليمن

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، إعادة 32 صيادًا مصريًا إلى أرض الوطن عقب احتجازهم في اليمن من بينهم صيادين من كفرالشيخ وهم "فهمي محمد فهمي زهران، قرة العنابرة - مركز بلطيم، وسعيد سيد محمد البدوي - مدينة البرلس"، و30 صياد من دمياط، حيث احتجزتهم مليشيات الحوثي الإرهابية، وتم احتجازهم داخل ميناء الحديدة اليمنى، تمهيدا لمحاكمتهم لتجاوزهم الحدود ودخول المياه اليمنية بدون تراخيص.

وعلى الفور تواصل محافظ كفرالشيخ معهم ليلا واطمئن عليهم، وتم التنسيق مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لترتيبات مبيتهم حيث إن الأتوبيس الذي قام بنقلهم من مطار القاهرة الدولي توجه بهم لمحافظة دمياط، وعلى الفور كلف محافظ كفرالشيخ، بإرسال سيارة لاصطحابهم لذويهم، مؤكدا أنه سيتم اللقاء بهم فور وصولهم.

وأكد المحافظ الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادا مصرياًفي دولة اليمن، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أسفرت تلك الجهود عن الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل لأمن للأراضي المصرية، في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج، مقدما خالص الشكر والتقدير لكل من ساهموا في إعادتهم إلى أرض الوطن آمنين.

وقال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إنه تواصل مع الصيادين وأنهم بصحة جيدة وهم الآن بمحافظة دمياط، ويشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة الاحتجاز وإرسال طائرة خاصة لهم بميناء الحديدة اليمنى.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي قامت باحتجازهم، وهم يقومون بالصيد بالمياة الإقليمية الدولية بالبحر الأحمر.