 مسؤول صيني: الوضع في مدينة ووهان لا يزال خطيرا بسبب «كورونا» - بوابة الشروق
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مسؤول صيني: الوضع في مدينة ووهان لا يزال خطيرا بسبب «كورونا»


نشر فى : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 10:26 م | آخر تحديث : الأربعاء 5 فبراير 2020 - 10:26 م
قال هو ليشان، نائب رئيس الحزب الشيوعي في مدينة ووهان الصينية إن الوضع الخاص بفيروس "كورونا" لا يزال خطيرا وإن المدينة تواجه الكثير من التحديات.

ووضعت ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، مواطني المدينة في حجر صحي في الفنادق والمدارس والمستشفيات.

وأضاف نائب رئيس الحزب في مؤتمر صحفي أنه تم توفير 132 مركزا من هذه المراكز مشيرا إلى توافر 12571 سريرا اعتبارا من يوم الثلاثاء، وفقا لوكالة "رويترز".

وبلغت أعداد الوفيات في الصين بسبب الفيروس 490 حالة وفاة، وتم تأكيد إصابة 24 ألف و 324 شخصا، بينها 3219 حالة خطيرة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

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